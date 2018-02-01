Тюремный роман: итальянская писательница выходит замуж за убийцу из России

Тюремный роман: итальянская писательница выходит замуж за убийцу из РоссииЧитайте нас в Telegram
В Хабаровске готовятся к свадьбе итальянки и местного заключенного. Серена Нолано выходит замуж за убийцу из России. Как женщина решилась на такой шаг, и что думают ее родители?
Их "тюремный роман" начался с фильма "Осужденный" режиссера Марка Франкетти (2016 год) о самой жестокой тюрьме в России. Начальные титры готовят зрителя к содержанию.
Место действия – центр России, в лесу, который больше Германии, где температура зимой падает до минус 40, а до ближайшего поселения - 7 часов езды. Колония, в которой находятся 260 человек, - только для убийц. Один из них — Максим Киселев.
"Убил я шесть человек. Там одна женщина была, остальные мужского пола. Я давай скидывать в одну кучу. Там пацан был лет 10 или 11 был", — перечисляет в фильме свои преступления Киселев. И добавляет: "Я ,наверное, раскаиваюсь только за ребенка".
Фильм "Осужденный" перевели на несколько языков. Одну из версий увидела жительница Италии. Серена Нолано. И начала писать письма главному персонажу истории. Переписка со временем становилась более горячей и насыщенной . И вот теперь они хотят пожениться.
"Говорить о привязанностях, что человек испытывает чувства, которые испытывает к женщине, которая пишет с другого конца света, я бы наверное,не стал", — комментирует эту историю доцент кафедры клинической психологии РНИМ имени Пирогова Арег Мкртычян. По его словам, люди такого склада не способны испытывать чувства — это, скорее, с их стороны "игровой мотив".
Если встреча влюбленных случится, то какой именно она будет? Ведь теперь возлюбленный находится в другой, более современной колонии особого режима. Называется она "Снежинка". И не случайно.
В этом центральном корпусе, к которому примыкают так называемые "лучи" колонии, на каждом этаже — дополнительный пост охраны, а двери камеры имеют несколько уровней защиты.
Само учреждение может быть полностью автономным: от электричества (своя подстанция) до водоснабжения. Здесь содержатся особо опасные преступники, общаться с которыми можно только через решетку. Скорее всего свадьба, если она будет, пройдет при повышенных мерах безопасности.
Элина Оганесян - корреспондент "Комсомольской правды - Хабаровск" побеседовала с женихом. В беседе с ней Киселев заявил о том, что он вовсе невиновен, и в связи с тем, что в его жизни появилась молодая итальянка, решил выйти по УДО.
По его словам, Серена — настоящий ангел, и впервые за 36 лет он по-настоящему влюбился.
Так по любви или по взаимовыгодному расчету будет предстоящий брак? По одним данным, новая любовь и рождение ребенка могут приблизить Максима к заветным трем буквам – УДО (условно-досрочное освобождение).
Выгоден такой брак может быть и Серене. Она — начинающая писательница, которая свою историю любви уже превращает в роман. Основной "клиент" в этом случае — тюрьмы по всему миру. Как итог – переводы на разные языки и стопроцентное попадание к целевой аудитории. Осужденные пожизненно – одни из самых читающих в мире.
За рубежом это бизнес с шестью нулями. Поэтому молодая особа из Италии будет биться до последнего, чтобы получить эксклюзив, как бы циничное это ни звучало.
На письма российских журналистов с вопросами об истинных мотивах свадьбы с убийцей из России Серена пока не ответила. Но у этой истории есть не только противники, но и сторонники. Некоторые уверены, что после 20 лет тюремного заключения преступник мог переосмыслить ценности жизни
Так, например, участница реалити-шоу и музыкант Мария Кохно желает жениху и невесте терпения и "пройти через все трудности".
"И если это их половинки, я желаю, чтобы родился их плод любви .Каждый имеет в этой жизни право на ошибку и право на счастье. Это, конечно, звучит страшно, но мы ничего никогда не знаем. Чужая душа потемки", — говорит Кохно.
Дата свадьбы еще не назначена. Подобные мероприятия в российских тюрьмах – не редкость. Отработана и система регистрации брака, и даже концертная программа
Правда, свадьбы с иностранкой в колонии особого режима еще не было. Серена изучает русский язык. Правда, родители невесты категорически против всей этой затеи.
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