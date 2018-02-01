МИД предупредил россиян об "охоте" на них спецслужб США

Внешнеполитическое ведомство выпустило очередное уведомление о возможных рисках, которым подвергаются россияне в зарубежных поездках.

Особую опасность представляют те страны, которые имеют с США договора о выдаче. Однако отсутствие таких правоустанавливающих документов вовсе не является преградой для порой насильственного перемещения наших граждан на территорию США.

Российский МИД уже неоднократно был вынужден обращаться к россиянам с подобным предупреждением. Аналогичные документы публикуются ежегодно, начиная с сентября 2013 года.

Российские дипломаты не только обращаются к гражданам, но и к своим зарубежным коллегам, в первую очередь в США, призывая наладить необходимое сотрудничество между компетентными органами двух стран.

Тем более, что для этого существует Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанный ещё в 1999 году.

Между тем в МИД РФ обращают внимание, что спецслужбы США развернули настоящую "охоту" на российских граждан в последние годы.

За экстрадицией следует порой судебный процесс, характеризующийся предвзятым отношением со стороны следствия и судей.

Обвиняемых разными методами, включая прямые угрозы, стараются склонить к признанию вины, а в случае отказа "приговаривают к огромным тюремным срокам. Именно так случилось с К.В.Ярошенко и российским предпринимателем В.А.Бутом".

За последние годы, сообщают в МИД, подобных инцидентов было уже четыре десятка и свыше 10 только за минувший год.