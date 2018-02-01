Судебный пристав на глазах у матери выстрелил в голову ее сыну

Восемнадцатилетний Стивен Бертран (Steven Bertrand) получил пулю в голову во время переросшего в стычку препирательства с констеблем в суде канадского городка Маниваки, сообщает The Globe and Mail. Инцидент произошел на глазах матери и друзей пострадавшего молодого человека, один из которых снимал происходящее на видео.

Конфликт завязался около 13:00 по местному времени в минувшую среду, 31 января. Представители правоохранительных органов провинции Квебек и Независимого бюро расследований не уточняют, по какому поводу 18-летний Стивен вместе с матерью и приятелями оказался в здании суда, но отмечают, что он каким-то образом вытащил у дежурившего в коридоре констебля телескопическую дубинку, а когда тот отобрал ее и попытался выставить молодого человека за порог, то встретил ожесточенное сопротивление.

На помощь судебному приставу пришли коллеги, один из которых вызвал полицию. Однако к моменту появления стражей порядка комната суда была залита кровью, а Стивен был без сознания. Со слов констеблей, молодому человеку удалось повторно вырвать дубинку из рук противника и ударить его по лицу, после чего пристав выхватил пистолет и произвел выстрел.

"Мозг не был поражен, он борется за жизнь", — отметила мать Стивена, уточнив, что в тот же день ее сыну провели операцию.

Достоверной информации о состоянии констебля нет, но сразу после инцидента его коллеги утверждали, что он получил серьезные травмы.