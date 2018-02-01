Сестра Семенова отцу Шурыгиной: "За свою семью я вас сожру!"

Фигурант скандальной истории с изнасилованием Дианы Шурыгиной – Сергей Семенов – досрочно вышел на свободу, и будет отбывать остаток срока дома. Отец девушки возмущен таким решением суда. В студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" собрались родственники обоих участников, их друзья и общественные деятели для того, чтобы понять – как остановить весь этот хайп и ажиотаж.

Отец девушки Алексей Шурыгин переживает, что из-за этой истории к Диане предвзято относятся в обществе. Говорит, что сам потерял из-за этого все работы, а его семья вынуждена бежать из родного Ульяновска из-за травли окружающих. Отец Дианы утверждает, что все обвинения против него придумала Катя Семенова – сестра осужденного, и не понимает, почему суд принял решение выпустить Семенова на свободу. "Задача судебной системы – не посадить человека, а исправить его! – считает Шурыгин. — А он чувствует себя героем, это ложное чувство".

Между тем, многие гости в студии считают, что это отец Дианы говорит неправду, и именно он виноват в этой истории, поскольку не дал должного образования своей дочке. Сторонник такого мнения, к примеру, — Диана Пегас, главный редактор женского журнала. "Идет пропаганда Шурыгиной! – утверждает она. — Считается, что ее поведение – это круто, а, тем не менее, сам отец пропагандирует педофилию, и женился на маме Дианы, когда ей было 15 лет".

Андрей Малахов приводит в записи реакцию и самой Дианы на новость о Сергее Семенове. "Если он раньше вышел, значит, не до конца все понял, — говорит девушка. — Теперь он сидит там как король".

Собравшиеся в студии возмущены такой реакцией и призывают ведущего остановить этот хайп, и дать возможность участникам истории жить обычной жизнью. Некоторые кричат отцу Шурыгиной, что его дочь – "позорище", и что именно он воспитал "такую проститутку".

Павел Пятницкий – общественный деятель – убежден, что отец Дианы "заврался", а вся эта ситуация – "лакмус – есть у человека мозг или нет". Кроме того, этот человек утверждает, что у него есть расписки от нескольких человек, которые отдали деньги Алексею Шурыгину за сексуальные услуги его дочери.

Сестра Сергея Семенова говорит отцу Дианы: "Да я за свою семью вас сожру!". А подружка Дианы Шурыгиной признается, что как друг и как дочь эта девушка точно неблагодарная.

В свою очередь сам Андрей Малахов призывает включать голову и контролировать свои инстинкты. Как отнеслись к Сергею Семенову заключенные в колонии, где он отбывал наказание? Почему множество людей по всей стране оказывают ему материальную поддержку, несмотря на все обвинения в изнасиловании? И где же правда в этой истории? Ответы на эти и другие вопросы – в расследовании программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".