Путин: после оправдания россиян в Спортивном арбитраже надо воздержаться от эйфории

Воздержаться от эйфории. Это рекомендация президента России Владимира Путина после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, который оправдал обвиненных в допинге российских спортсменов.

"Нужно с уважением относиться к оппонентам России по этому делу, и России многое еще надо сделать в сфере борьбы с допингом", — добавил Путин.

Как сообщает телеканал "Россия 24", Владимир Путин прибыл в Ростов-на-Дону. Прямо из аэропорта Платов после осмотра нового терминала президент отправился на вертолете на предприятие "Ростсельмаш". Здесь 1 февраля он проводит заседание президиума Госсовета.

По дороге Владимиру Путину прямо с борта вертолета показали стадион "Ростов Арена", где летом пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Губернатор области Василий Голубев рассказал, что этот район потом превратят в спортивно-оздоровительный кластер. Помимо "Ростов Арены" в единый спортивный кластер входят гребной канал и акватория для водных видов спорта, ледовый и гандбольный комплексы, конноспортивная школа. Планируется, что пользоваться этими объектами смогут не только профессиональные спортсмены, но и любители, в том числе, студенты и школьники.

Путин дал команду на старт четвертого энергоблока Ростовской АЭС. Станция стоит на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километра от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 мегаватт. Первый энергоблок АЭС заработал в 2001 году, второй — в 2010 году, а третий — в сентябре 2015 года. Физический пуск четвертого реактора-тысячника был произведен в начале декабря 2017 года. Теперь он подключен к сети. Энергия станции кроме Ростовской области будет также поступать в Краснодарский край, Ставропольский край и Волгоградскую область.