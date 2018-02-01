Президент России встретится с главой Палестины

Президент РФ Владимир Путин 12 февраля в Сочи намерен встретиться с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тем самым он подтвердил инсайдерскую информацию палестинского информагентства WAFA, которое ссылалось на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о готовящейся встрече двух политиков.