Американец умер от рака через три недели после того, как выиграл миллион

51-летний плотник из американского города Сидней, штат Нью-Йорк, Дональд Савостано не успел насладиться выигрышем в лотерею. Мужчина скоропостижно скончался от рака после того, как узнал, что стал обладателем миллиона долларов, сообщает Independent.

В январе по дороге домой Савостано купил лотерейный билет за 10 долларов. Удалив с него защитный слой, американец не поверил своим глазам – оказалось, он выиграл один миллион долларов. Позже это подтвердили представители лотереи Merry Millionaire.

Победитель захотел получить выигрыш как можно скорее. Обычно это можно сделать, только отказавшись от некоторой части приза (как правило, подобные крупные суммы выплачиваются призерам фрагментарно в течение нескольких лет).

В итоге Савостано получил на руки чуть больше 660 тысяч долларов.

У американца были большие планы. Он заявил, что из-за рода своей деятельности он ничего не успел скопить на старость, а теперь собирался сделать инвестирования в будущее и раздать долги.

К несчастью, этим планам не суждено было сбыться.

Вскоре после получения выигрыша у жителя Сиднея диагностировали рак четвертой степени. Мужчине не сумели помочь.