Экс-замглаве ФСИН вменили хищение еще 90 миллионов

Два новых уголовных дела по эпизодам хищений из бюджета 90 миллионов рублей путем мошенничества возбуждены в отношении бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Подчеркивается, что такие же обвинения предъявлены и двум соучастникам Коршунова – Виталию Морусову и Смбату Арутюняну.

Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года по обвинению в растрате 160 миллионов рублей при закупках топлива и продуктов по государственным контрактам. Позднее он был помещен под арест.

В рамках данного уголовного дела в СИЗО содержатся также экс-сотрудник ФСИН Алексей Данилов, заместитель начальника финансово-экономического управления тюремного ведомства Светлана Алексеева и предпринимательница Марина Дюкова.

Их следствие обвиняет в пособничестве хищению.