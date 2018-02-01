Президент России дал старт работе четвертого энергоблока Ростовской АЭС

Ростовская АЭС начала этап энергопуска нового блока № 4, старт работе энергоблока дал президент РФ Владимир Путин.

Как передает ТАСС, глава государства находящийся в Ростове-на-Дону с рабочей поездкой, принял участие в видеоконференции по случаю запуска энергоблока.

Загрузка ядерного топлива в реактор началась 6 декабря 2017 года. В течение пяти суток все 163 тепловыделяющие сборки были установлены на штатные места, а 29 декабря энергоблок № 4 был выведен на минимально контролируемый уровень мощности.

Ростовская атомная электростанция является одним из крупнейших предприятий энергетики Юга России, обеспечивающим около 15 % годовой выработки электроэнергии в этом регионе. Электрическая мощность трёх действующих энергоблоков составляет 3,1 ГВт.