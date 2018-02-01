Ушёл из жизни известный журналист Виктор Любовцев

Ему было 84. Печальную новость сообщили его близкие. Виктор Ильич был одним из видных деятелей российского телевидения. Он пришел в журналистику в 22 года и всю свою жизнь посвятил этой профессии. Был ведущим на радио, советским политобозревателем, работал на корпункте в Польше, а потом почти семь лет возглавлял программу "Время". Кроме того, Виктор Любовцев — автор многих документальных фильмов и книг.