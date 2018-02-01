Представитель ОБСЕ: польский закон о Холокосте должен быть отклонен

Новый польский закон о наказании за обвинения поляков в Холокосте плох. Он должен быть отклонен президентом Польши, как непропорциональное ограничение свободы слова, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

"Публичные заявления могут быть причиной уголовной ответственности, только если они призывают к насилию или дискриминации", — цитирует Арлема Дезира ТАСС.

Он призвал защитить свободу выражения, президента Польши наложить вето на закон.

В Варшаве тем временем для диалога с Израилем по вопросам истории Холокоста сформирована рабочая группа при правительстве Польши. Группы создана после конфликта в польско-израильских отношениях из-за принятия в стране закона о наказании за обвинения поляков в Холокосте, пояснил глава канцелярии польского кабинета министров Михал Дворчик. Работой группы будет руководить заместитель главы польского МИД Бартош Чихоцкий.

Члены группы готовы выехать в Израиль на консультации уже в начале следующей недели.

Новый польский закон предполагает введение уголовной ответственности за публичное распространение идей о вине польского народа или государства или их соучастии в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира. Наказание предусматривает тюремный срок до трех лет.

В тюрьму может, в частности, завести использование формулировки "польские концлагеря". Кроме того, документ запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни. Это уже вызвало недовольство Варшавой со стороны Киева.

Израиль считает, что закон позволяет ввести наказание за показания жертв Холокоста. МИД Израиля призвал польские власти изменить положения закона до его перехода на дальнейшие стадии утверждения. Госдепартамент США предупредил, что закон может повредить польским отношениям с США, Израилем и другими государствами.

Польская сторона заявила, что не намерена ничего менять в законе и ускорили работу над его принятием. Варшава утверждает, что новые поправки призваны лишь защитить польский народ от распространения клеветы и диффамации, никак не ограничивая научные исследования или культурную деятельность, связанные с Холокостом.

Закон из парламента уже передан на подпись президента.