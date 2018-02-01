Опубликован рейтинг самой раздражающей рекламы

Представители британского управления по стандартам рекламы опубликовали список коммерческих видео, на которые граждане Соединенного Королевства жаловались больше всего в 2017 году. Первые позиции антирейтинга занимают рекламы фастфуда и мыла, сообщает Guardian.

На первом месте оказался рекламный ролик сети ресторанов быстрого питания KFC "The Whole Chicken". В опубликованном ниже видео курицы танцуют под композицию рэпера DMX.

На видео пожаловались 755 британцев, заявив, что оно "демонстрирует неуважение к курицам и вызывает неприятные чувства у детей, а также вегетарианцев и веганов".

Вторую позицию в рейтинге возмутительной рекламы заняло видео сервиса Moneysupermarket. На него поступило 455 жалоб из-за "гомофобии".

Третье место оказалось за роликом косметики Dove (391 жалоба), которую раскритиковали за порицание грудного вскармливания в общественных местах.

Четвертую позицию занимает удаленная реклама сайта знакомств Match.Com (293 жалобы), в которой показали лесбийский поцелуй, а замыкает пятерку самых возмутительных промо-видео ролик "Макдональдса", где мать рассказывает сыну о том, как его покойный отец любил сэндвич "филе-о-фиш" (256 жалоб).