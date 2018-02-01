Адвокат Родченкова: позиция CAS лишь окрыляет мошенников

Адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова Джим Уолден не смог сдержать слов негодования по поводу решения Спортивного арбитражного суда, оправдавшего многих российских спортсменов. По его мнению, чистым спортсменам теперь будет тяжело бороться за победу.

"Правдивость слов Родченкова была подтверждена судебными доказательствами, показаниями других осведомителей и восстановленными данными из секретной базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой фигурировали тысячи засекреченных грязных тестов", — цитирует адвоката Родченкова "Советский спорт" со ссылкой на The New York Times.

"Позиция суда лишь окрыляет мошенников и снижает шансы чистых спортсменов на победы. Для коррумпированной российской допинговой системы это очередное очко, добытое нечестным путем", — добавил Уолден.

Напомним, что ранее Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, отменив их пожизненную дисквалификацию и признав легитимными завоеванные медали на Олимпиаде в Сочи.