Серпухов может войти в Золотое кольцо России

Министерство культуры сейчас рассматривает заявку на включение города в этот маршрут. Серпухов — один из древнейших городов Руси, однако вплотную к историческим кварталам в лихие 90-е пристроили здания сомнительной архитектуры, которые искажают вид старинных улиц. Как город собирается решать проблему? И чем привлечет туристов?

— Усадьбу Загрядского хотели снести с лица земли!

Один из богатейших особняков старого Серпухова в заросшем плющом покосившемся доме и не узнать, хотя за затянутыми полиэтиленом окнами сохранились остатки былой роскоши — расписные потолки. От полного уничтожения бесхозную усадьбу защищают забор и неравнодушные горожане.

"Это здание не внесено в список культурного наследия, хотя мы подали заявление о внесении, но оно уже внесено в границы федерального объекта, на котором мы находимся — это Кремль", — рассказал председатель Серпуховского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Павел Стенчев.

Серпуховский кремль разрушен ещё в тридцатые годы. Всё что от него осталось — гора и едва не утраченный в советское время Троицкий собор XVI века. Сейчас его реставрируют, как и многие другие храмы Серпухова. Полностью восстановлены кафедральный Никольский собор с его иконой "Поможение в родах" и монастыри — мужской Высоцкий и женский Введенский.

"Естественно, и из России едут, и из-за границы бывают паломники. Что-то около двухсот экскурсий в год — это не считая тех людей, которые приезжают сами по себе", — говорит игуменья Алексия (Петрова) настоятельница Введенского Владычнего женского монастыря.

Верующих ведёт в Серпухов чудотворная икона "Неупиваемая чаша", явленная здесь в конце XIX века и помогающая бороться с пьянством. Есть в монастыре и диковина, заведённая в XVII веке — павлины, гуляющие прямо по снегу. Туристы мимо не проходят.

— Именно из-за того, что павлины содержались в монастыре — из-за этого павлин попал на герб Серпухова.

Число желающих полюбоваться древними храмами и монастырями Серпухова уже превышает количество местных жителей: в 2017-м город принял 150 тысяч туристов. И если этот небольшой районный центр на юге Московской области получит статус и, главное, рекламу города Золотого кольца России, количество туристов в Серпухове может превысить полмиллиона человек в год.

Это — знаменитая с XVIII века парусиновая мануфактура семьи Коншиных. Текстильное и мебельное производство закрыто и брошено ещё в перестройку. Двадцать с лишним лет понадобилось, чтобы найти новых хозяев. Обещают восстановить памятники промышленной архитектуры и приспособить район под жильё, рестораны, выставки и гостиницы.

"Это должно быть комплексное развитие всей территории: не только жильё, но и фабрика как общественно-культурный и туристический центр, который будет работать и для жилого района нового, и для города, и для туристов, которые сюда приезжают", — говорит архитектор-планировщик Алексей Сабируллов.

Жемчужина туристического Серпухова — художественный музей. Коллекция вполне может конкурировать со столичными собраниями: Маковский, Верещагин, Шишкин, Айвазовский, Васнецов.

"Это, конечно, первое полотно, и в этом в первую очередь его уникальность. Существует и второй вариант, который находится в Русском музее в Санкт-Петербурге, оно больше по формату. На четыре года разница всего — наше старше на четыре года", — говорит директор Серпуховского историко-художественного музея Людмила Гафурова.

На фоне некогда уютных купеческих улочек, где не так давно можно было снимать исторические кинофильмы, теперь растут новые торговые кварталы. А резные и лепные украшения старинных домов чуть ли не повсеместно изуродованы пластиковыми окнами, сайдингом и рекламой.

Хотя, претендуя на статус города Золотого кольца, Серпухов начинает меняться. На месте этого сквера со стелой и Вечным огнём ещё год назад был пустырь.

"Включение города в Золотое кольцо накладывает на Серпухов, на жителей города, на все бизнес-сообщество, конечно же, огромную ответственность, чтобы туристы, которые посетят наш город, захотели бы сюда вернуться", — говорит глава города Серпухова Дмитрий Жариков.

Как туристы захотят вернуться на главную смотровую площадку Серпухова, если вид на городской пруд перекрывает салон ритуальных услуг, а единственное в этом месте историческое здание в неоготическом стиле не разглядеть из-за склада металлолома? Прежним властям, очевидно, прибыль от продажи земли была дороже, чем дух средневекового городка.

"Город очень интересен именно тем, что сохранил целостность, сохранил не только отдельные памятники архитектуры — знаменитые монастыри, многочисленные церкви, — но он сохранил и уникальный ландшафт, рельеф с Соборной горой и с выходом к Оке, к реке Наре. И главное — что он еще сохранил историческую застройку своего центра", — говорит председатель Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов.

Для Серпухова Золотое кольцо России — шанс не только на развитие туризма, но и на спасение уцелевшего колорита русской старины.