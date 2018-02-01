В ЮАР 900 шахтеров заблокированы под землей из-за обрыва кабеля

В ЮАР после сильного урагана оказалась обесточена одна из шахт компании "Сибарье голд" в провинции Фри-Стэйт. Из-под земли не могут выйти около 900 горняков. В настоящее время жизни и здоровью шахтеров ничто не угрожает. Представители компании передают оказавшимся в ловушке горнякам еду и воду в специальных капсулах, передает ТАСС.

Как сообщил официальный представитель компании, причиной аварии стал разрыв электрокабеля в результате непогоды.