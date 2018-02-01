Путин объяснил, можно ли снизить цены на бензин

Антисанкции запустили целую цепочку положительных изменений в российском агропроме, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими "Ростсельмаша". Рынок страны был прикрыт для сельхозтоваров из стран, которые ввели антироссийские санкции.

Путин признал, что на первом этапе Россия столкнулась не с самыми приятными последствиями – например, ростом цен на сельхозпродукцию. "К сожалению, но это было неизбежно. Но зато стал быстро развиваться сельхозпроизводитель. А что дальше произошло? Вся цепочка начала расти, в том числе сельхозмашиностроение. То есть это целая цепочка реальных положительных последствий", — цитирует Путина ТАСС.

Еще недавно спрос на технику "Ростсельмаша" даже внутри России еще недавно уступал спросу на иностранные агромашины, отметил Путин.

"А сейчас вы продаете вашу технику в 37 стран. А если так дальше дело пойдет, я справки посмотрел пока сюда летел — лет через 5-7 это будет уже 60-65 стран", — прикинул президент России перспективы.

Он назвал это в хорошем смысле агрессивной политикой предприятия.

При этом Путин призвал Федеральную антимонопольную службу следить за ценами на бензин. По мнению главы российского государства, возможности для снижения цен на бензин в нынешней экономической ситуации в стране есть.

При этом Путин признал, что в некоторых российских регионов повышение цены на бензин обоснованно, потому что доставка сложная, а инфраструктура не развитая.

Нынешний уровень цен на бензин связан с ценами на нефть, а также уровнем акцизов.

"Цена на первичный продукт держится достаточно высокой сейчас — под 70 долларов за баррель. Но главным образом не в этом дело, а в акцизах. Правительство повышает акцизы, доходы от которых должны идти и идут на ремонт и строительство дорог", — пояснил Путин.

Путин приехал в Ростов-на-Дону, чтобы провести здесь заседание президиума Госсовета по промышленному развитию. Во время поездки Путин дал старт подключению четвертого блока Ростовской АЭС к сети.