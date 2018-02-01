Алексей Панин привлек внимание полиции лихой ездой без рук по улицам Москвы

Скандально известный актер Алексей Панин в очередной раз привлек внимание не только интернет-пользователей, но и полиции своим поведением, бросающим вызов обществу.

Сейчас московская Госавтоинспекция изучает видеоролик, который Панин со словами: "Полетели!" разместил в своем "Инстаграме".

На кадрах актер гоняет на автомобиле по улицам Москвы с явным нарушением Правил дорожного движения – на большой скорости, причем, ведет в это время видеосъемку и явно не держится за руль.

Ролик изучается полицейскими с целью привлечения водителя к ответственности, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по столице.