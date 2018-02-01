Пхенчхан побьет "олимпийский рекорд" по выданным спортсменам презервативам

После открытия зимних Олимпийских игр, которые на этот раз пройдут в южнокорейском Пхенчхане, организаторы соревнований по традиции выдадут спортсменам и тренерам презервативы. К приезду участников Игр подготовлено 110 тысяч упаковок с резиновыми изделиями. Это "олимпийский рекорд".

Как оказалось, участники зимних Олимпиад в Сочи и Ванкувере довольствовались 100 тысячами пачек презервативов. Теперь же спортсменам накинут еще "десяточку". По подсчетам любителей статистики, на каждого участника Игр получится по 37 резиновых изделий, сообщает South China Morning Post .

Презервативы будут раздаваться в туалетных комнатах и холлах олимпийской деревни. Из опыта предыдущих Олимпиад известно, что спортсмены обычно не пользуются столь необычным подарком от организаторов турнира на месте, а привозят "сувениры" домой. Дальнейшая их судьба остается неизвестной.