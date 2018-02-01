ФЕОР: "антибандеровский" закон выставил Польшу на посмешище

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День памяти жертв Холокоста 2 часа назад
ФЕОР: "антибандеровский" закон выставил Польшу на посмешищеЧитайте нас в Telegram
На посмешище выставил Польшу закон об Институте национальной памяти, принятый польским сенатом. Так считает глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин. Закон устанавливает уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов в преступлениях против поляков.
Закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны принят в ночь на 1 февраля, напоминает РИА Новости. Закон вступит в силу только подписания президентом Польши Анджеем Дудой.
Неприемлемым назвал закон президент Украины Петр Порошенко. Он призвал Варшаву к диалогу.
"Это очередной этап "войны памяти", на эту зыбкую дорогу почти все государства Восточной Европы встали после падения Варшавского договора, не очень понимая, что на каком-то этапе им придется воевать друг с другом", — считает Борух Горин.
По мнению Горина, на реакцию Киева на закон забавно смотреть, поскольку принимаются на Украине в связи с историей войны законы являются полной копией польских.
"Кричать, что у соседа что-то горит, при таком же пожаре у тебя — довольно глупо. Конкретно этот закон не только "антиукраинский", в нем совершенно очевидно присутствует элемент ревизионизма Холокоста, потому что недвусмысленно говорится о подсудности утверждений об участии поляков в Холокосте. Абсолютно оруэлловское утверждение, потому что огромное количество поляков в нем как раз участвовало", — считает представитель Федерации еврейских общин России.
После принятия закона Варшава может поссориться не только с Украиной, но с Израилем и США. МИД Израиля охарактеризовал закон как попытку оспорить историческую правду, а министр разведки Израиля и вовсе призвал отозвать посла из Варшавы.
В Верховной раде заявили, что Польша переходит "красную черту" в добрососедских отношениях с Киевом. Обеспокоенность законом выразил Госдеп США.
За принятие законопроекта проголосовали 57 польских сенаторов, в основном это представители правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), 23 высказались против и двое воздержались.
"Мы имеем дело с самым серьезным кризисом в польской внешней политике после 1989 года", — подчеркнул заместитель председателя крупнейшей польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" Томаш Щемоняк.
Закон вводит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.
В МИД Польши заявили, что закон о Холокосте не ограничивает свободу слова и научную деятельность.
В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии", организация запрещена в России, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
"Политизируя историю, польские политики переходят "красные линии" в добрососедских отношениях с Украиной, Литвой, Германией и вредят своим интересам, дополнительно усиливая напряжение на линии Варшава-Тель-Авив, Варшава-Брюссель", — заявила председатель комитета по иностранным делам Верховной рады Анна Гопко.
По ее мнению Польша в добрососедских отношениях с Украиной скатывается к диктату.
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