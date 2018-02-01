Прошла репетиция воздушного парада, посвященного Сталинградской битве

Около 50 самолетов и вертолетов из состава летных частей объединения ВВС и ПВО Южного военного округа приняли участие в репетиции парада в Волгограде, посвященного 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-службе ЮВО, подчеркнув, что репетицией парада руководил командующий Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

В отработке воздушной части торжественного мероприятия приняли участие экипажи вертолетов Ми-28 "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", Ми-35, Ми-8АМТШ "Терминатор", самолетов штурмовой авиации Су-25СМ3 "Грач", бомбардировщиков Су-24М и Су-34, истребителей Су-27 и Су-30СМ.