Американцам простят все преступления, связанные с марихуаной, за последние 40 лет

Власти калифорнийского Сан-Франциско решили пересмотреть все уголовные дела, связанные с марихуаной, зафиксированные с 1975 года. В начале года в штате полностью легализовали легкие наркотики, сообщает Washington Post.

Приговоры, вынесенные за последние 40 лет распространителям марихуаны, а также тем, кто хранил этот наркотик дома в особо крупных размерах, будут пересмотрены и смягчены.

Местный окружной прокурор Джордж Гаскон заявил, что власти Калифорнии собираются "исправить ошибки, допущенные ими в войне с наркотиками".

"Мы устраним несправедливость, допущенную в отношении всех граждан нашей страны в целом и в частности этнических сообществ", — заявил Гаскон.

Прокурор уточнил, что около 3 тысяч приговоров будут признаны недействительными, еще пять тысяч пересмотрят и, скорее всего, смягчат.

С начала 2018 года Калифорния стала крупнейшим в стране штатом, где разрешено употребление наркотиков в развлекательных целях.