Теннисистка Макарова не пробилась в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

1 февраля 201819:51
Теннисистка Макарова не пробилась в четвертьфинал турнира в Санкт-ПетербургеЧитайте нас в Telegram
В матче 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации St. Petersburg Ladies Trophy российская теннисистка Екатерина Макарова в двух сетах уступила Катерине Синяковой из Чехии. Встреча продолжалась почти два часа. Наша спортсменка покидает турнир, не сумев пробиться в четвертьфинал.
29-летняя москвичка, занимающая 35-е место в рейтинге WTA, уступила чешской теннисистке со счетом 6:7 (7:9), 5:7. Встреча получилась очень упорной. Для выявления победителя спортсменкам потребовалось провести на корте 1 час 51 минуту.
В четвертьфинале Катерина Синякова сыграет с француженкой Кристиной Младенович, которая ранее победила словачку Доминику Цибулкову.
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