Теннисистка Макарова не пробилась в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

В матче 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации St. Petersburg Ladies Trophy российская теннисистка Екатерина Макарова в двух сетах уступила Катерине Синяковой из Чехии. Встреча продолжалась почти два часа. Наша спортсменка покидает турнир, не сумев пробиться в четвертьфинал.

29-летняя москвичка, занимающая 35-е место в рейтинге WTA, уступила чешской теннисистке со счетом 6:7 (7:9), 5:7. Встреча получилась очень упорной. Для выявления победителя спортсменкам потребовалось провести на корте 1 час 51 минуту.

В четвертьфинале Катерина Синякова сыграет с француженкой Кристиной Младенович, которая ранее победила словачку Доминику Цибулкову.