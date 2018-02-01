Они возвращаются. Арбитраж в Лозанне аннулировал санкции МОК

России предстоит еще много работать и совершенствовать свою антидопинговую систему. Но решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне не может не радовать. Владимир Путин, во время поездки в Ростов-на-Дону, прокомментировал вердикт международного арбитража, который за восемь дней до старта Зимних Игр в Корее, полностью оправдал 28 российских спортсменов. Пожизненно отстраненных от всех Олимпиад. При этом президент призвал воздержаться от эйфории и с уважением относиться к оппонентам России по этому делу.

Олимпийский комитет России уже готовит дополнительную заявку в МОК. Российская сторона надеется, что решение о восстановлении прав наших спортсменов участвовать в Олимпиаде, будет принято в ускоренном порядке. На это рассчитывают и сами спортсмены, которые все это время не прекращали подготовки к состязаниям и верили в справедливость.

Первые олимпийские атлеты из России — уже в Пхенчхане и уже заселились в олимпийскую деревню. И первые новости на корейской земле — хорошие для нашей команды.

"Судьи спортивного арбитражного суда единогласно постановили, что улики предоставленные МОК по этому делу, не имели достаточного веса в каждом индивидуальном случае. Поэтому собранные по 28 делам доказательства были признаны недостаточными для установления нарушений антидопинговых правил данными атлетами", — говорит Матье Риб, генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда.

Апелляции 28 атлетов удовлетворены. А это значит, что список спортсменов из России, допущенных до Игр, может пополниться новыми фамилиями.

"Я знала, что именно так будет, что правда будет на нашей стороне. Надеюсь, что дальше мы выиграем эти дела, чтобы мы поехали на Олимпийские игры", — радуется Ольга Фаткулина, серебряный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту.

Елена Никитина, бронзовый призер Олимпийских игр по скелетону — тоже из списка.

"Да, я отобралась на Олимпийские Игры первым номером и очень надеюсь, что мы туда попадём, у нас вроде есть шанс туда попасть".

В то, что CAS примет решение в пользу России, атлеты не верили до последнего. Уже привыкли месяц за месяцем продолжать суды.

"Узнал эту новость на тренировке, поэтому готов кататься был до вечера от такой приятной новости! Конечно же, у нас адвокаты сделали сразу же запрос. Потому что и CAS как бы пишет, что они рекомендуют прислать нам приглашение. Так что сейчас ждем результаты от МОК", — делится эмоциями Максим Вылегжанин, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам.

Впрочем, в МОК уже поспешили заявить, что автоматически после решения CAS никого до Олимпиады допускать не будут. Так что спортсменам и тренерам придется вновь ждать вердикта.

Альберт Демченко, главный тренер наших спортсменов-саночников надеется вылететь в Корею хотя бы в воскресенье. Его подопечные, лидеры нашей команды — уже в Пхенчхане. Прилетели как раз к открытию олимпийской деревни.

Прямой рейс Москва — Сеул, 8 с половиной часов в небе. За эту ночь нашим спортсменам предстоит пересечь 6 часовых поясов, но справляться с физическими нагрузками они привыкли.

"Для меня главное, поспать 3-4 часа после перелета", — признается Роман Репилов, трехкратный призер Чемпионата мира по санному спорту.

"Каких-то больших проблем я не испытываю. Плюс у нас очень грамотный медицинский персонал , который нам помогает", — рассказывает Семен Елистратов, олимпийский чемпион по шорт-треку.

"Больше сложностей с расстройством суточного биоритма. Большая разница во времени и из-за этого сложнее", — говорит Софья Просвирнова, четырехкратная чемпионка Европы по шорт-треку.

"У нас достаточно отработан уже перелет в Корею, у нас здесь был этап кубка мира в прошлом году и международная тренировочная неделя и уже знаем, чего ожидать от этого долгого перелета, какое состояние — у нас уже зафиксировано", — поясняет Сергей Чудинов, старший тренер сборной России по санному спорту.

Из-за усеченного состава наших команд медального плана в этот раз нет. Многие фавориты олимпиады из России так и остаются в стоп-листе, не замешанные в допинг скандалах, но, тем не менее, не допущенные до Игр, без внятных объяснений от МОК. Так что сражаться в Пхенчхане, как говорят наши спортсмены, придется и за себя и за товарищей по команде, оставшихся в России.

"Мы свое дело знаем, едем за результатами, за высокими результатами и будем делать всё, что в наших силах", — обещает Владислав Антонов, серебряный призер Олимпийских игр по санному спорту.

"Очень много эмоций, они смешиваются, и ничего конкретно не могу сказать. Грустно, но мы прорвемся, всё будет хорошо", — говорит Елистратов.

Первые тренировки на объектах наши спортсмены начнут со следующей недели. А пока — полноценный сон, отдых и акклиматизация.

Казалось бы, можно паковать вещи. Обвинения — сняты. Пожизненная дисквалификация — отменена. Впрочем, видеть российских спортсменов на играх в Пхенчхане Международный олимпийский комитет по-прежнему не хочет.

"Решение исполнительного комитета МОК от 5 декабря 2017 года остаётся в силе. Оно чётко указывает, что российские атлеты могут принять участие в Играх в Пхёнчхане только по приглашению МОК, поскольку Российский олимпийский комитет отстранён. Результат решения Спортивного арбитражного суда не означает, что эти 28 атлетов будут приглашены на Игры", — заявил Марк Адамс, представитель МОК.

Что мешает это приглашение выдать — главный вопрос. 28 атлетов — чисты, арбитраж признал это единогласно. Если речь идёт только о борьбе с допингом, — препятствий к допуску быть не может. Впрочем, судя по реакции МОК, это история не только про спорт.

"Хотя по-прежнему никаких оснований для неприглашения нет, но, тем не менее, МОК может отказать в приглашении, и приглашение им не направлять. Сейчас адвокаты, которые обладают доверенностями от спортсменов, изучают вопросы и возможность оспаривания этого решения", — сообщил Алексей Кравцов, глава Союза конькобежцев России.

Первое, что планируют сделать адвокаты — направить официальный запрос. Если МОК продолжит упорствовать и ответит решением о недопуске, его немедленно будут обжаловать. В экстренном порядке. Чтобы все-таки успеть к началу соревнований.

"Нам нужно действовать быстро. И мы будем действовать быстро. Мы надеемся, что Арбитраж заставит МОК допустить спортсменов к Олимпийским играм. Наша позиция достаточно сильная. Посмотрим, каким будет решение. Но я уверен, что с юридической точки зрения нет причин не пускать на Игры российских атлетов, с которых были сняты все обвинения, — при том, что спортсмены других национальностей в аналогичной ситуации к играм бывают допущены", — говорит Филипп Бэрч, адвокат, представитель интересов российских спортсменов в CAS.

Добиваться, чтобы оправданных Арбитражом российских атлетов допустили к играм, будет и Олимпийский комитет России.

"Конечно, МОК на всех своих совещаниях заявлял о том, что они отстаивают интересы "чистых" спортсменов. Так вот. CAS сейчас подтвердил, что наши спортсмены являются "чистыми" и заслужили право на участие в Олимпиаде. Поэтому сейчас Олимпийский комитет России направит письмо с предложением о том, чтобы они заявили наших спортсменов об участии в Олимпийских играх. И будем ждать уже официального решения Международного олимпийского комитета", — проинформировал общественность Павел Колобков, министр спорта РФ.

Список тех, кто может участвовать в играх, сформируют уже к концу этого дня. Скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина и Мария Орлова. Конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев и Артём Кузнецов. Саночница Татьяна Иванова. Все они заявили: готовы ехать в Пхенчхан. Осталось — получить приглашение.

"Мы все готовились и продолжаем готовиться. И настрой хороший. И сегодня это тоже такой определенный, безусловно, приятный положительный момент для любого", — отметила Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России.

Момент не просто приятный — принципиальный. Фактически, 28 атлетов отстояли не только право на справедливость, но и репутацию. Свою, а главное, российского спорта. И останавливаться на достигнутом не собираются.

Для Международного олимпийского комитета решение Арбитража, конечно, максимально неудобное. И не только потому, что состав участников может измениться всего за неделю до начала игр. Главное — это репутационный удар: если обвинения Макларена, Родченкова и Освальда безосновательны, куда смотрел МОК? Почему прислушался? Вопросы, видимо, слишком неудобные, чтобы на них отвечать. Проще — пойти в новую атаку. И этот путь, похоже, ещё не завершён.