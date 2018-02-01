Президент пообещал поддержку ростовским промышленникам

Президент пообещал поддержку ростовским промышленникамЧитайте нас в Telegram
В Ростовской области завершилось заседание президиума Госсовета, которое провел Владимир Путин. Тема — промышленность российских регионов. Ростовчанам есть, чем похвастаться в этой сфере, и президент убедился в этом лично.
Легендарное предприятие, оно появилось почти 90 лет назад, в 1929 году. Собственно, сейчас под крылом "Ростсельмаша" — 13 предприятий в 4 странах. Но, конечно, сердце — в Ростове-на-Дону. Например, цех, где собирают тракторы, появился всего полтора года назад.
Обучающий симулятор зерноуборочного комбайна. Макет кабины агромашины: вместо лобового стекла — экран. Путин сел за место оператора комбайна и, следуя инструкциям представителя завода, "завел" виртуальную машину и "приступил к уборке урожая".
На предприятии сейчас выпускают почти 150 моделей сельхозтехники. В этом году начнется производство новинки: модернизированный комбайн работает на 15% быстрее и эффективнее. Технику показывают главе государства.
"Ростсельмаш" занимает 17% мирового рынка. Продукция идет на экспорт в десятки стран. Контролирует более половины рынка зерноуборочной техники России. А ведь всего 10 лет назад предприятие было на грани. Из-за мирового экономического кризиса техника оказалось невостребованной — скапливалась на складах.
В декабре 2008 года Владимир Путин лично приехал на завод. И инициировал ряд срочных мер. Государство соглашалось оплачивать фермерам две трети процентной ставки по кредиту на технику только в том случае, если продукция российская.
"Мы думали о том, что, может быть, придется столкнуться с необходимостью многотысячных увольнений, — рассказывает председатель совета директоров компании "Ростсельмаш" Константин Бабкин. — Тогда Владимир Владимирович приехал, разобрался в ситуации, оказал меры поддержки, и вот мы уже много лет развиваемся и уверенно идем вперед".
А летом 2009-го Путин снова приехал на "Ростсельмаш", который уже постепенно оживал. Благодаря господдержке предприятие смогло в разгар кризиса запустить в производство новые комбайны. Все помнят, как непросто было 10 лет назад.
Конечно, у бурно растущего предприятия много амбиций, но планы должны быть реалистичны, отмечает Путин. На заводе теперь много молодежи. Новое поколение рабочих интересуется у Владимира Путина, на какие меры поддержки сейчас можно рассчитывать. А чуть раньше, прилетев в Ростов-на-Дону, Владимир Путин осмотрел новый аэропорт Платов. С борта номер один глава государства на обычном перроном автобусе переехал в терминал.
Строить аэропорт начали 4 года назад. Терминал изначально проектировали с учетом предстоящего чемпионата мира и требований FIFA: стоек регистрации — более 30, 9 телетрапов, взлетно-посадочная полоса гораздо длиннее той, что в старом аэропорту. Кроме того, внутри сразу чувствуется атмосфера юга России. Даже магазины, благодаря стилизованным крышам, внешне напоминают традиционное казачье жилище. Виртуальная экспозиция посвящена истории донского казачества. И, наконец, прямо в зоне вылета полотно, посвященное событиям 1812 года и выдающей роли атамана Матвея Платова. Можно даже, нажав кнопку, разглядеть детали.
Проектируя новый терминал, архитекторы старались сделать его максимально светлым и просторным. "Даже крыша аэропорта символизирует волны Дона, набегающие на берег", — отмечает руководитель архитектурной студии Дмитрий Овчаров.
Новые аэропорты скоро появятся и в других городах, рассказывают главе государства. Уже есть проект нового комплекса в Саратове (его должны сдать в 2019-м), перспективные аэропорты Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя.
За последние годы в стране были построены и другие, менее крупные аэропорты — на Дальнем Востоке, на острове Итуруп и в Талакане, и на севере — в Сабетте и Бованенкове. Но именно Платов — первый международный аэропорт в городе-миллионнике, построенный с нуля. До юга России добраться теперь гораздо проще и удобнее. Сочинский аэропорт заметно изменился. Сооружена железная дорога в обход Украины. Автомобилисты тоже оценили трассу М4 после капитальной реконструкции. По этой дороге, наверняка, поедут и многие болельщики на чемпионат мира по футболу.
Глава государства с вертолета осмотрел спортивный кластер Ростова-на-Дону, его ядро, стадион "Ростов Арена". Кроме того, прямо с "Ростсельмаша" президент вышел на связь с Ростовской АЭС: там — торжественная церемония запуска 4-го энергоблока. Строительство станции началось еще в советские годы, но было заморожено в 1990-м. Возобновили только в первый президентский срок Владимира Путина. Сегодня АЭС — крупнейшее энергопредприятие юга России, которое обеспечивает энергией Ростовскую, Волгоградскую области, Ставропольский и Краснодарский Края, Крым. Все это позволяет развивать промышленность регионов — тема, которой посвящено заседание президиума Госсовета.
Еще недавно отечественная промышленность теряла рынки один за другим. О том, чтобы соперничать с западными гигантами, даже речи не было. Сейчас картина меняется. "Совсем недавно еще не очень-то хотели покупать нашу технику внутри страны, — говорит Владимир Путин. — Сейчас в 37 стран он продает свою технику, и комбайны, и тракторы, и будет, если так пойдет, через лет 5, минимум, в 60 стран будет продавать. На "Россельмаше" здесь 41% работников имеют высшее образование. Причем, многие из них работают по рабочим специальностям".
Конечно, предприятиям, особенно небольшим, нужна поддержка, но чаще всего предприниматели просят только одного — не мешать. "Бизнес будет развиваться, инвестировать модернизацию и открытие новых производств, только там, где ему идут на встречу, не мешают, не создают барьеры, а формируют удобные, комфортные условия для работы, в том числе это касается и современной социальной сферы, важной для сотрудников предприятия и членов их семей, — убежден глава государства. — Обращаю внимание руководителей в регионах и на местах: нужно своевременно и оперативно решать ключевые вопросы промышленников".
Еще одно поручение президента — рассматривать средства, направляемые на развитие экономики, как обязательные расходы регионов. Собственно, юг России — спасение "Ростсельмаша", новые дороги и аэропорты — яркий пример того, как огромная часть страны изменилась буквально на глазах.
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