В Польше не стали в угоду Киеву смягчать закон о запрете бандеровцев

В Польше запретили бандеровскую идеологию. Закон об этом принял Сенат. Теперь за пропаганду идей украинских националистов грозит тюрьма. Уголовную ответственность ввели и за отрицание Волынской резни — одной из самых страшных страниц в истории Польши.

Поправки к новому законопроекту польские сенаторы рассматривали уже ночью, они готовы были работать и в неурочное время — лишь бы не откладывать принятие документа, который вызвал негодование и досаду украинской стороны. Официальный Киев убежден, что такое законотворчество вызовет обострение польско-украинских отношений.

Большинством голосов польский Сенат поддержал обновленный законопроект об Институте национальной памяти Польши. Документ предусматривает, в частности, уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и публичные обвинения Польши в пособничестве нацистской Германии.

За участие в шествиях с красно-черными флагами, портретами Бандеры и Шухевича, выкрикивание нацистских лозунгов — теперь любой гражданин Польши, а также иностранец, может попасть за решетку сроком до трех лет, либо заплатить штраф.

За эти поправки проголосовали и депутаты трех парламентских партий , в том числе правящей "Право и Справедливость". Они отказались удалять неудобную для украинской стороны формулировку — "преступления украинских националистов".

"Понимаем, что мигранты с Украины, которые сегодня массово едут в Польшу, могут критически оценивать новый закон, и не понимать его. Но ведь не может быть места героизации и культу тех, кто ответственен за массовые убийства — таких людей, как Бандера и всех, кто служил в ОУН-УПА (запрещена в России). Мы не собираемся забывать историю", — заявил Роберт Винницкий, депутат Сейма от партии "Национальное движение".

Зигмунд Магуза с волнением узнал о новом законе , принятом накануне 75-летия кровавых событий, о которых он хотел бы забыть, но так и не смог. В 15 лет он чуть не погиб от рук карателей ОУН-УПА, пришедших в небольшое село во Владимиро-Волынском районе на Волыни, в котором проживали в основном поляки.

"Они вспороли секирой живот бабушке. Деду отрубили голову. Так без головы его потом и похоронили. Убили всю семью дяди, даже его 11-летнюю дочь расстреляли. Такое нельзя забывать", — рассказал Магуза.

Зигмунд возмущен , что в последнее время на Украине неоднократно разрушали памятники полякам , погибшим от рук украинских националистов. В самой Польше он тоже не раз слышал националистические лозунги ОУН-УПА. Надеется, что после того, как президент страны подпишет законопроект — такое поведение сторонников украинских националистов действительно попадет под запрет.