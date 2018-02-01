В одном из районов Анкары прогремел мощный взрыв

Сразу несколько средств массовой информации сообщили о мощном взрыве в одном из районов турецкой столицы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал "Хаберлер", взрыв произошел в районе Чукурамбар. Его причиной могла стать утечка газа.

Как уточняет РИА Новости, взрыв произошел в здании налоговой инспекции.

Данных о пострадавших пока нет.