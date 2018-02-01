Уникальная разработка ВГТРК: видео запуска с космодрома Восточный из сопла ракеты

1 февраля 2018 года с космодрома Восточный запустили ракету с одиннадцатью спутниками на борту. Специальное устройство позволило фактически заглянуть в сопло ракеты носителя во время запуска.

Это уникальная разработка инженеров ВГТРК — система камер, способная выдержать колоссальный перепад температур от минус 30 в момент ожидания до плюс 600 градусов, когда ракета стартует.

Все спутники выведены на расчетную орбиту, они уже начали передавать данные на Землю. Старт ракеты-носителя "Союз" обеспечивала команда из 800 человек, сообщает телеканал "Россия".

Первый в 2018 году пуск с Восточного прошел по новым стандартам. Впервые здесь применили беспилотники для отслеживания отделяющихся частей ракеты.