Актер из сериала "Детективы" перенес игру в жизнь и был задержан

Актер из сериала про детективов, а ныне еще и частный сыщик Алексей Насонов попал в разработку сотрудников ФСБ. Как сообщают СМИ, следопыт мог незаконно собирать личные данные и продавать их заинтересованным людям. О чем конкретно идет речь? И почему артисты-юристы все чаще стали превращаться в антигероев?

Офис частного сыщика и актера Алексея Насонова, по некоторым данным, находится в центре столицы на Сухаревской площади. Именно в этом здании чаще всего детектив назначал клиентам встречи, анализировал собранную информацию и, конечно, получал гонорары. Вот только, где конкретно располагаются рабочие апартаменты детектива, никто из сотрудников многочисленных офисов в этом здании не знает. Возможно, он разместился в обыкновенной жилой квартире.

Информация о задержании Алексея Насонова, которая появилась в СМИ, вызвала большой резонанс. Ещё бы, ведь он — звезда телеэкрана. Несколько лет играл главную роль в популярном сериале о частных сыщиках. Главный герой и его помощники с легкостью разыскивали убийц или, наоборот, собирали доказательства о невиновности подозреваемых, искали пропавших без вести.

По некоторым данным, до того, как оказаться на съёмочной площадке, Алексей Насонов служил участковым в Бабушкинском районе столицы. Но случайное знакомство с создателями сериала перевернуло его жизнь. Бывший майор милиции написал рапорт об увольнении и полностью посвятил себя кинокарьере.

Популярность актера росла вслед за рейтингами сериала. Поговаривают, что письма от телезрителей к нему приходили со всех уголков страны. Люди просили талантливого на экране детектива помочь в реальной беде. Тогда-то Насонов и решил открыть реальное детективное агентство. В Сети публиковал ролики о своей работе. Вот один из них: сыщик подробно рассказывает и показывает потенциальным клиентам, как лихо ему удалось раскрыть ограбление. Девушка выходит из магазина, за ней по пятам следует злодей, а затем вырывает у нее сумочку с деньгами.

Судя по всему, использование видеозаписей с камер наружного наблюдения при поиске преступника далеко не единственные методы бывалого детектива. Сотрудники ФСБ, как пишут в СМИ, заподозрили Насонова в нарушении неприкосновенности частной жизни и прослушке телефонов. По закону сыщикам запрещено устанавливать прослушивающее устройства в квартирах, вести биллинг телефонных переговоров, нарушать тайну переписки без письменного согласия граждан.

По мнению руководителя Московского межрегионального профсоюза полиции Михаила Пашкина, в кино на нюансы закона режиссеры редко обращают внимание. Вот и популярный актер, а в прошлом сотрудник правоохранительных органов, судя по всему, решил перенести методы работы на экране в реальную жизнь.

Популярные актеры, играющие роль опытных сыщиков или юристов, довольно часто попадают в криминальные сводки и в заголовки таблоидов. Так, осенью 2016 года был задержан известный адвокат Владимир Резник, он же Владимир Орешников. Своего рода коллега Насонова по цеху, одно время в качестве актёра снимался в одном из судебных телешоу. По версии следствия, Резник убедил одного из коммерсантов, что поможет избавить его от проблем с законом: использует некие связи, чтобы обеспечить нужное решение по уголовному делу. Разумеется, не бесплатно: свою помощь оценил почти в 5 миллионов рублей. Сейчас он находится под следствием. Что же касается частного сыщика Алексея Насонова, то СМИ сообщают, что после допроса актера отпустили восвояси. Надолго ли? Вопрос. На связь с журналистами детектив пока не выходит.