ОКР попросил МОК до 2 февраля выслать приглашения 15 оправданным спортсменам

Олимпийский комитет России (ОКР) направил в Международный олимпийский комитет (МОК) запрос, в котором попросил до 2 февраля направить приглашения на Игры 15 оправданным спортсменам. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 россиян, пожизненно отстраненных от Олимпиад.

В число 15 человек, которым ОКР попросил выслать индивидуальные приглашения, попали скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Сергей Чудинов; лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева; конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов; саночники Татьяна Иванова и Альберт Демченко.

"Ряд других спортсменов либо уже закончили карьеру, либо вследствие других причин не смогли быть в форме к этим играм, — отметил вице-президент ОКР Станислав Поздняков, которого цитирует ТАСС. — Международные федерации должны пересмотреть квоты, которые они уже перераспределили на других".