Минобороны ДНР обстреляли из гранатомета

По зданию министерства обороны Донецкой народной республики в четверг вечером был открыт огонь из гранатомета.

В ведомстве считают обстрел террористическим актом, сообщает ТАСС.

В Донбассе с 23 декабря 2017 года действует режим прекращения огня. Такая договоренность была достигнута в конце декабря на заседании Контактной группы в Минске.