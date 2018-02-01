Старшеклассница открыла стрельбу в школе Лос-Анджелеса

В одной из школ Лос-Анджелеса (Калифорния, США) старшеклассница открыла стрельбу. Все произошло прямо во время урока, внутри класса. Ранения получили двое подростков – мальчик и девочка 15 лет, они госпитализированы.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на данные полиции, малолетняя преступница арестована. Ситуация находится под контролем. Мотивы стрелявшей выясняются.