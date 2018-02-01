FIS сняла отстранение с Легкова и еще семи российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта (FIS) выпустила релиз, в котором говорится о снятии временного отстранения с восьми российских лыжников. Ранее их апелляции были полностью удовлетворены Спортивным арбитражным судом (CAS). Все они снова могут участвовать в Кубке мира и других соревнованиях.

До участия в международных турнирах под эгидой федерации допущены Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIS. Кроме того, в заявлении отмечается, что решение об участии российских лыжников в Олимпиаде-2018 примет Международный олимпийский комитет.

Ранее CAS также частично удовлетворил апелляции еще 11 российских спортсменов, в числе которых оказались лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева и Анастасия Доценко. С них снимать временное отстранение FIS не стала.