Двое мужчин погибли в Подмосковье под колесами электрички

Двое мужчин, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте, были сбиты насмерть электричкой на Московской железной дороге.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказали в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

Там уточнили, что трагедия произошла 1 февраля около 7 часов вечера в районе платформы "Перловская" Ярославского направления.

Пострадавшие, попавшие по колёса электропоезда Москва — Фрязино, скончались на месте. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.