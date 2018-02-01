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1 февраля 201821:59

Путин: если что, пойду работать комбайнером

Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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Президент РФ Владимир Путин осмотрел новую технику в цехах комбайнового завода "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону и пошутил, что в случае чего пойдет работать комбайнером.

Как передает ТАСС, в ходе посещения предприятия, где главу государства сопровождали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель совета директоров "Ростсельмаша" Константин Бабкин и генеральный директор завода Валерий Мальцев, Путин осмотрел процесс сборки тракторов.

Затем он ознакомился с обучающим тренажерным симулятором зерноуборочного комбайна. Сев в кресло оператора комбайна, Путин "завел" виртуальную машину и приступил к "уборке" урожая. "Если что, после 18 марта пойду работать комбайнером", — заметил президент.

Затем состоялось его общение с рабочими завода, один из которых поблагодарил Путина за поддержку предприятия в 2008-2009 году.

В ответ руководитель страны отметил, что объем продукции "Ростельмаша" вырос за последнее время в 3,3 раза. Он подчеркнул, что часть производства была перенесена из-за границы, поскольку в России выгоднее работать.

Путин считает, что в данном случае сработала система поддержки отечественного производства, после чего сообщил, что "мы и дальше так будем делать".

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