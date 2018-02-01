Пони вместо гаджета: премьера нового проекта "Планета лошадей"Читайте нас в Telegram
Все о людях и лошадях здесь и сейчас: "Планета лошадей" — зрелищный рассказ о роли лошади в современном мире и жизни человека. Премьера нового проекта ждет вас на канале "Живая планета".
Ведущий нового проекта и наездник Александр Аболиц отправится в горный поход, исследует драмы и интриги бегов и скачек, покажет топ-моделей конного мира, а также расскажет, как применять пони вместо гаджета.
"Мы сделали все, чтобы максимально наглядно рассказать о лошадях для самой широкой аудитории, — поясняет главный редактор телеканала "Живая планета" Мария Моргун. — Например, есть серия про лошадей в кино, где мы не только рассказываем, на каких конях скакали киношные мушкетеры и "неуловимые мстители", но и показываем, как делаются каскадерские трюки с участием этих животных".
По словам Марии Моргун, новый проект ответит на самые основные вопросы: Как правильно сделать ставку на ипподроме? Чем отличаются бега от скачек? Как ухаживать за лошадью? И как выбрать для себя правильную амуницию?
Земля по-прежнему остается планетой лошадей. И зрители в этом скоро убедятся. Вокруг этих прекрасных и благородных животных все еще кипят страсти и вертятся большие деньги.
В программе "Планета лошадей" можно будет увидеть, как разводят породистых рысаков и торгуются за будущих чемпионов, как даются имена скаковым лошадям и почему кавалерия остается в строю и играет важную роль в жизни крупнейших современных городов.
"О месте лошадей в истории снято очень много, мы же хотели заглянуть не в прошлое, а в настоящее и будущее. В нашем проекте идет речь о тех профессиях, которые актуальны для лошадей сейчас и, я уверен, будут актуальны в дальнейшем", — отмечает Александр Аболиц.
По его мнению, не для всех еще очевидно, что лошади до сих пор сохранили свое значение для человека, но даже приобрели новые профессии.
Яркие и зрелищные съемки, харизматичный ведущий и, конечно же, красивые и разные лошади. Все это в новом проекте "Живой планеты". Здесь наглядно объясняется, почему экстремальный конный туризм становится все более модным видом спорта.
Цикл передач состоит из десяти выпусков, каждый из которых посвящен отдельной теме. Среди них "Бега", "Скачки", "Конкур", "Выездка и троеборье", "Конный туризм", "Кавалерия", "Породные выставки", "Традиции", "Кино" и "Вольные лошади".
Премьера первой серии — "Бега" — на телеканале "Живая планета" 3 февраля в 09:00 и 19:00. "Живая Планета" — первый российский телеканал, посвященный природе. Программы канала переведены на семь самых популярных языков мира. Недоступные уголки планеты, редкие животные и невероятный мир крупным планом – все это на телеканал, который исследует дикую природу России. Здесь вы увидите экспедиции, впечатляющие натурные съемки и эксклюзивные проекты авторов и ведущих канала, аналогов которым нет нигде в мире.
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