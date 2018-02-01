Никита Крюков: чувствую радость, но под нейтральным флагом на Олимпиаду не поеду

Чемпион Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Никита Крюков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда об удовлетворении его апелляции на вердикт Международного олимпийского комитета, который ранее пожизненно отстранил его от участия в Олимпиадах.

"Чувствую радость. Я на 90 процентов уверен, что нас не пригласят на Олимпиаду, — заявил Крюков, которого цитирует "Спорт-экспресс". — Почему? А почему не пригласили Шипулина, Ана, Юскова? Это политический момент".

Российский лыжник также добавил, что не поедет в Пхенчхан даже в случае получения приглашения от МОК. "Поездка на Олимпиаду? Нет, под нейтральным флагом не поеду", — добавил Крюков.