Посол Эфиопии в России призвал к расширению экономического сотрудничества между странами

Эфиопия готова обеспечить Россию недорогими розами, которые при этом долго живут. Об этом заявил посол страны в Москве на пресс-конференции, которая была посвящена 120-летию со дня установления дипломатических отношений между государствами. Глава дипмиссии Грум Абай Тешоме заявил, что Эфиопия может поставлять и любые фрукты-овощи. Однако, для этого нужно соглашение об авиасообщении, которого пока нет. Сейчас наши государства связывает только один рейс в неделю, отмечает телеканал "Россия 24". Этого — считает посол Эфиопии — явно недостаточно.