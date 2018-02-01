В Крыму и Татарстане открылись новые медицинские учреждения

Две модульных врачебных амбулатории открылись под Севастополем – в поселке Солнечный и селе Верхнесадовом. Сейчас в них заканчивают устанавливать все необходимое оборудование. В ближайшее время начнется прием новых пациентов, отмечает телеканал "Россия 24". До конца года двери откроют амбулатории в поселках: Осипенко, Кача, Солнечный, а также в селах Терновка, Орлиное и Андреевка.

Пять медицинских учреждений после капремонта вновь заработали в Набережных Челнах. Восстанавливать медицинские центры начали в 2017, в рамках реализации республиканской программы "Строительство и капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений". В этом году на очереди реставрация 120 зданий на общую сумму более 3 миллиардов рублей.