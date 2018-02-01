У известной цирковой артистки похитили уникальный моноцикл

В международном аэропорту Сан-Франциско неизвестный злоумышленник похитил моноцикл – велосипед с одним колесом — популярной цирковой артистки, выступающей под псевдонимом "Красная панда".

Уникальный моноцикл высотой более двух метров стоимостью 25 тысяч долларов был помещен в разобранном виде в чемодан и сдан в багаж, сообщает РИА Новости. Артистка цирка гастролирует по всей стране, часто выступая в антрактах игр НБА. Похищенный велосипед принадлежал ей на протяжении 30 лет, женщина тяжело переживает его похищение. Уже объявлено, что за возвращение моноцикла назначена награда в 2 тысячи долларов, при этом подчеркивается, что вернувшему не станут задавать никаких вопросов.