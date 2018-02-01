"Надо его стрелять": белый медведь атаковал вознамерившегося его погладить вахтовика

Двух с половиной минут хватило рабочим буровой установки на то, чтобы пройти путь от интереса к заглянувшего к ним в гости белого медведя до намерения его пристрелить. Процесс перетекания любви в ненависть они сняли на видео.

"Не прикармливай, в натуре, потом не выгонишь его отсюда! Эй, это мои пирожки! Может, спуститься к нему поближе? А что, он, мне кажется, не кинется", — предполагал автор записи, однако благоразумно не тронулся с места.

Вместо него знакомиться с голодным белым медведем отправился его коллега, причем остановился он в считанных метрах от хищника.

"Это дикий зверь, не забывайте об этом! Батя, ты куда пошел?! Он сейчас кинется на тебя. Прыгнет на тебя, что делать будешь? Уйди, уйди! Пять минут, и ты во рту у него!" — предупреждали вахтовики.

На их глазах отведавший блинов и пирожков средних размеров косолапый взялся охотиться на человека: он пригнулся и начал подкрадываться к потенциальной жертве, а затем резко бросился вперед. Рабочий успел убежать по лестнице вверх, медвежь не рискнул последовать за ним.

"Надо его стрелять, сто пудов! Это не шутка уже. Что в брошюрке-то написано? Он сейчас к нам пойдет!" — рассуждали вахтовики, в то время как зверь прогуливался внизу.

Остается только гадать, как сложилась его судьба и удалось ли хищнику найти общий язык с рабочими.

В конце 2015 года наделала шуму запись с острова Врангеля, где повар скормил белой медведице мясо со взрывпакетом.