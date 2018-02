Евгений Малкин признан первой звездой января в НХЛ

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин признан первой звездой прошедшего месяца в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В январе 31-летний форвард набрал 19 очков (12 шайб + 7 передач) в 12 матчах регулярного чемпионата, а также сделал один хет-трик.

Второй звездой января стал канадский нападающий "Бостон Брюинз" Патрис Бержерон, в активе которого 17 (9+8) очков в 11 встречай. Третьей звездой месяца признали канадского вратаря "Колорадо Эвеланш" Джонатана Бернье, который оформил один шатаут и одержал восемь побед в 10 играх команды. Лучшим новичком января стал канадский форвард "Нью-Йорк Айлендерс" Мэтью Барзал, в его активе 15 (3+12) очков в 13 играх.

