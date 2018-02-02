Валентина Матвиенко: решение МОК это полное нарушение всех международных правил

В Международном олимпийском комитете заявили, что, возможно, обжалуют оправдание россиян в Федеральном суде Швейцарии. То же самое собирается сделать и Всемирное антидопинговое агентство, сообщает телеканал "Россия 24". В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что реакция комитета на решение арбитража нарушает международные нормы. По ее словам, после Олимпиады Россия будет добиваться изменения состава и полномочий МОК.