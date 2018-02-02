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2 февраля 201800:21

Телеканалы "Цифрового Телевидения" получили семь премий "Большая цифра-2017"
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В Москве прошла церемония награждения Национальной премией в области многоканального цифрового телевидения "Большая цифра-2017". Лучшими тематическими каналами России стали "Моя Планета", "МУЛЬТ", "История", "Мультимузыка", а также испаноязычные каналы MOOLT и Mi Planeta, созданные "Цифровым Телевидением".

Премия "Большая цифра", вручается ежегодно с 2010 года. Она призвана популяризовать новые технологии, услуги, награждает успешные и яркие тематические телеканалы. Конкуренция была очень серьезной — в различных номинациях за награды боролись около двухсот российских и зарубежных проектов.

Победители были определены по итогам голосования жюри, куда вошли ведущие эксперты медиаинустрии, журналисты, а также известные государственные и общественные деятели. В категории "Телеканалы" победителей выбирали и зрители. В результате вручалось по две награды в каждой номинации – выбор жюри и выбор аудитории.

В этом году телеканалы компании "Цифровое Телевидение" получили семь статуэток премии "Большая цифра".

"Моя Планета" подтвердил статус главного российского познавательного канала о путешествиях. В номинации "Путешествия и туризм" его признали безоговорочным лидером как члены жюри, так и зрители – на "Большой цифре" канал "Моя Планета" удостоился двух наград.

Телеканал "История" также получил две статуэтки "Большой цифры" – и телезрители, и профессионалы признали его лучшим в номинации "История". Философия телеканала – самый широкий взгляд на прошлое: от древнейших цивилизаций и великих открытий прошлого до величайших загадок и тайн настоящего, а также великие войны и победы, великие люди, великая любовь и предательство – всё то, что делает историю интересной и увлекательной.

Лучшим детским телеканалом в возрастной категории 0+, по версии жюри "Большой цифры", стал "МУЛЬТ" – современный телеканал российских мультфильмов. "МУЛЬТ" – первый в России тематический канал, занимающийся собственным производством анимационных сериалов: "Деревяшки", "Лео и Тиг", "Ми-ми-мишки", "Четверо в кубе", "Бумажки", "Тима и Тома", "Волшебный фонарь" и др.

Профессиональное жюри "Большой цифры" отметило наградой "Мультимузыку", которая получила специальный приз как первый музыкальный детский телеканал. Круглосуточный семейный телеканал лучших песен из популярных мультфильмов начал вещание 1 декабря 2017 года.

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