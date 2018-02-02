WADA обеспокоено решением CAS по делам российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с заявлением по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который ранее удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов в связи с недостаточными доказательствами их вины.

Организация обеспокоена таким решением и поддерживает Международный олимпийский комитет в его желании обжаловать вердикт CAS. "Всемирное антидопинговое агентство с серьезной обеспокоенностью относится к решениям CAS об удовлетворении апелляций 28 российских спортсменов и частичном отклонении апелляций 11 российских атлетов, — говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС. — В WADA понимают, что это решение вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов. Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать эти решения и рассмотреть все варианты, в том числе обращение в Федеральный суд Швейцарии".