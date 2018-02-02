Мигранта из Нигерии обвиняют в убийстве молодой римлянки

В итальянской провинции Мачерата карабинеры арестовали 29-летнего мигранта из Нигерии, которого обвиняют в убийстве 18-летней девушки. Накануне тело жертвы было найдено расчлененным в двух чемоданах.

Следствию удалось установить личность погибшей — оказалась жительница Рима Памела Мастропьетро, которая с осени прошлого года проходила курс лечения от наркозависимости той же провинции Мачерата. Как стало известно, в минувший понедельник девушка собрала свои вещи и покинула город, где проходила лечение. К розыску отправившейся в неизвестном направлении римлянки подключились карабинеры, которые по записям с камер наружного наблюдения быстро установили, что вместе с девушкой в тот день находился выходец из Нигерии Инносент Озенгале, хорошо известный местной полиции как наркоторговец с просроченным видом на жительство, сообщает РИА Новости.

В квартире африканца был проведен обыск, в ходе которого нашли окровавленные предметы одежды девушки и чек из аптеки на приобретение медицинского шприца. Был найден и свидетель, который видел нигерийца с двумя небольшими чемоданами. Позже именно в таких чемоданах в одном из оврагов были найдены расчлененные останки Памелы Мастропьетро. Правоохранители не исключают, что девушка могла умереть из-за передозировки наркотиками. Арестованный пока не признается в предъявленных ему обвинениях.