На пляже Ниццы образовалась таинственная воронка

На одном из пляжей знаменитого французского курортного города Ницца неожиданной образовалась воронка диаметром пять метров и глубиной два метра, заполненная белесоватой водой. Местные власти призывают людей к спокойствию.

Pas d'inquiétude, c'est un phénomène naturel qui arrive 4 fois par an et pour les journalistes, non, le tramway n'a pas fait un détour 😉 pic.twitter.com/GZvY9okRxi — Christian Estrosi (@cestrosi) 1 февраля 2018 г.

Мэр города Кристиан Эстрози заверил, что поводов для беспокойства нет, это природный феномен, передает РИА Новости. По данным СМИ, в данном случае речь может идти об обвале почвы, вызванном подземными водами. Сейчас вокруг воронки, образовавшейся на пляже Лидо в районе Английской набережной, установлен периметр безопасности. Как ожидается, в пятницу впадина будет засыпана.