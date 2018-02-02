Марадоне отказали в американской визе за слова в адрес Трампа

США отказали бывшему футболисту сборной Аргентины Диего Марадоне в визе для въезда на территорию страны. Отмечается, что это связано с его высказывания в адрес президента США Дональда Трампа.

Ранее в одном из интервью аргентинскому телевидению Марадона назвал Трампа словом "чиролита", что в переводе означает марионеточную куклу или что-то незначительное. "Когда мы почти получали визу, я предупреждал: "Диего, пожалуйста, не говори ничего о США", — рассказал юрист Марадоны Матиас Морла, которого цитирует ТАСС со ссылкой на As. Отмечается, все документы аргентинец подал вовремя и по всем правилами. Марадона собирался посетить США в марте, чтобы присутствовать на судебном заседании по делу своей бывшей жены.