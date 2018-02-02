Кубок Испании. "Барселона" победила "Валенсию" в первом полуфинальном матче

"Барселона" одержала победу над "Валенсией" со счетом 1:0 в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу. Встреча прошла в Каталонии на стадионе "Камп Ноу" и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре на 67-й минуте забил уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес. Ответную встречу соперники проведут 8 февраля в Валенсии. Ранее в другом первом полуфинальном матче "Леганес" на своем поле сыграл вничью с "Севильей" (1:1).