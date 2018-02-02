Президент Бразилии остался без пенсии

Не предоставивший государственным органам Бразилии доказательств того, что он жив, президент страны Мишел Темер не получил пенсию за ноябрь и декабрь 2017 года.

В соответствии с бразильским законодательством, пенсионер должен ежегодно в течение месяца, на который приходится день его рождения, обновлять регистрацию в органах, ответственных за соответствующие выплаты, передает ТАСС. Эта процедура называется "доказательство жизни". Мишель Темер вышел на пенсию в 1999 году в возрасте 58 лет, когда занимал должность прокурора штата Сан-Паулу. Положенные политику выплаты составляют коло 45 тысяч реалов (14216 долларов), но поскольку он занимает должность главы государства и получает соответствующую заработную плату, эта сумма временно снижена более чем в два раза.

На протяжении последних месяцев пытается президент Бразилии пытается добиться принятия непопулярной пенсионной реформы, но ему пока не удалось заручиться поддержкой необходимого числа депутатов. В соответствии с подготовленным законопроектом, предлагается установить в стране минимальный возраст для выхода на пенсию: 65 лет для мужчин и 62 — для женщин. Пока же в Бразилии нет минимального возраста для выхода на пенсию.