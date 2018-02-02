Российский флаг на Паралимпиаде может привести к дисквалификации команды

Демонстрация российских флагов на трибунах во время Паралимпийских игр 2018 года может привести к отстранению команды от Паралимпиады и аннулированию всех результатов спортсменов. Это произойдет, если Международный паралимпийский комитет (МПК) докажет причастность к этому Паралимпийского комитета России (ПКР).

Российские спортсмены будут выступать на Паралимпиаде в нейтральном статусе. "Это вопрос не МПК, а оргкомитета и корейской полиции, которая будет жестко отслеживать этот момент, – заявил первый вице-президент ПКР Павел Рожков, которого цитирует ТАСС. — Если же будет доказано, что появлению флага способствовали члены исполкома ПКР или члены российской делегации, то может быть отстранение всей нашей команды с аннулированием всех результатов".